Vida Urbana Edital para o concurso da PM deve ser lançado no próximo dia 27 Governo do Estado fez o anúncio através de postagem em rede social no perfil da Polícia Militar na última quinta-feira, 12

O próximo dia 27 deste mês é a data anunciada pelo governo do Estado para lançamento edital do concurso da Polícia Militar (PM), conforme publicado em uma postagem do twitter na última quinta-feira, 12. Em agosto deste ano, a Portaria nº 44/2020 anunciou a contratação, sem licitação, do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Evento...