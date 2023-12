Vida Urbana Edital do Conselho da Igualdade Racial convoca entidades não governamentais para processo de eleição De acordo com o documento publicado no DOE de terça-feira, 26, interessados em participar da convocação deverão preencher o requerimento entre os dias 22 de janeiro de 2024 e 21 de fevereiro, de forma presencial ou online

O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir) publicou edital que convoca as entidades não governamentais para participarem do processo de eleição para sua composição no biênio 2024/2026. O documento que dispõe sobre as regras do pleito consta no Diário Oficial do Estado (DOE), de terça-feira, 26. Conforme a publicação, podem se candidatar a uma v...