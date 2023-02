Redação Jornal do Tocantins

O governo do Tocantins publicou nesta quinta-feira o edital do concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) com de 5.021 vagas para o cargo de professor da Educação Básica, para o exercício das funções de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional e à criação de cadastro de reserva. O concurso será executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições se iniciam na segunda-feira, 13, e seguem até 16 de março. De acordo com o governo, as provas estão agendadas para o dia 11 de junho de 2023. A taxa de inscrição para os cargos é de R$ 150..

As provas serão realizadas em sete municípios: Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

Os candidatos às vagas para o exercício da função de professor regente, na educação indígena, terão isenção na taxa de inscrição.

As vagas estão distribuídas para os cargos de professor regente (4.508), coordenador pedagógico (249) e orientador educacional (264).

As vagas atenderão 137 municípios do Estado, com exceção de Monte Santo e Chapada da Areia, que ainda não possuem escolas estaduais.

A remuneração inicial para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.

O concurso público será realizado em etapa única e abrangerá as fases de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório e perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório.

Confira no PDF abaixo o edital completo ou no site da Fundação Getúlio Vargas.