Vida Urbana Edital de seleção do Programa Cartão do Estudante 2021 oferece 890 vagas Valores variam de R$ 33,75 a R$ 67,50, distribuídos mediante a quantidade de aulas semanais comprovadas pelos alunos

As inscrições para o processo seletivo do Cartão do Estudante já estão abertas e seguem até o dia 22 deste mês aberto. O edital, publicado nesta segunda-feira, 8, no Diário Oficial do Município oferece 890 vagas. De acordo com a Fundação Municipal da Infância e Juventude de Palmas (FIJP) para se inscrever, os estudantes interessados devem entrar no site http://cartaoestudante.palmas.to.gov.br/, acessa...