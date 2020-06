Estão abertas as inscrições para a seleção pública para pesquisas de combate à Covid-19 que tragam soluções de inovação tecnológica. O Edital do Governo Federal disponibiliza o recurso de R$ 132 milhões e as inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de junho, através do envio de propostas e documentação online.

No Tocantins, o edital tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt). O recurso visa o desenvolvimento de ações por meio de empresas de combate à pandemia que tratem da proteção de equipes da cadeia médico-hospitalar, em especial. São as linhas das temáticas das pesquisas:

Soluções inovadoras em ventiladores pulmonares mecânicos e equipamentos suplementares de suporte à vida pertinentes ao combate do Covid-19. Soluções inovadoras para testes diagnósticos e biosensores, reagentes e insumos associados para atender ações relacionadas ao combate da Covid-19. Soluções inovadoras para máscaras de proteção e equipamentos e sistemas de descontaminação, desinfecção e esterilização para atender ações relacionadas ao Covid-19, visando tanto a redução de carga viral em ambientes, equipamentos e consumíveis, quanto a sua manipulação e contenção objetivando biossegurança, bioproteção e biodefesa.

Conforme a Fapto, a empresa proponente deve solicitar um recurso que varia de R$ 500 mil a R$ 5 milhões e fará gestão dos recursos, do projeto e da prestação de contas. As vencedoras aprovadas poderão ser objeto de visita técnica ou outro procedimento de verificação, como envio de vídeo ininterrupto das instalações ou de registro fotográfico e demais elementos necessários ao projeto. O objetivo é conferir os dados informados na apresentação da proposta.

Essas propostas enviadas serão avaliadas quanto aos aspectos formais, técnicos e jurídicos, além de passar por análise de mérito do Comitê de Avaliação formado por analistas da Financiadora de Estudo e projetos (Finep) ou por consultores internos ou externos. Após aprovado, o projeto deve ser executado em 12 meses e pode ser prorrogável. O resultado preliminar está previsto para o dia 1º de julho e o resultado final no dia 31 de julho.