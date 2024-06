Vida Urbana Edital abre inscrições para selecionar jurados do Festival Gastronômico de Taquaruçu; confira A primeira fase de degustação será realizada entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. Os selecionados devem receber R$3 mil

O edital com as inscrições para selecionar jurados do 18º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) está disponível no Diário Oficial de Palmas desta segunda-feira (17). Os selecionados vão receber cerca de R$3 mil. Os interessados podem se inscrever entre os dias 24 a 28 de julho na sede da Agtur, localizada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, das 13...