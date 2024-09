Vida Urbana Editais culturais lançados no Tocantins somam R$ 25 milhões; veja detalhes A previsão é que na próxima segunda-feira (2 de setembro), seja aberto o período de inscrições. Também foi anunciada a publicação de um novo edital que contará com um investimento de R$ 880 mil

Com um investimento de R$ 25 milhões, foi anunciado o lançamento de 12 editais culturais pelo Governo do Tocantins. Sendo R$ 19 milhões do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab) e R$ 6 milhões do Fundo Estadual de Cultura, os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (27). Os 12 edi...