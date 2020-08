Por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Palmas publicou um decreto no dia 10 de julho, que entrou em vigor no dia 13 de julho e determinava o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais da Capital por 14 dias, no período noturno das 20 horas até às 5 horas do dia seguinte. A restrição do funcionamento estava prevista até o dia 27 de julho.

Quando o decreto passou a valer, a cidade chefiada pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) apresentava 2.890 casos de Covid-19, com 1.743 recuperadas e 26 óbitos, conforme o boletim epidemiológico da prefeitura divulgado no dia 13 de julho.

Nova data

Com os registros em escala crescente, em 24 de julho a gestão municipal publicou no Diário Oficial da Capital que a medida com vencimento para o dia 27 de julho tinha sido prorrogada até 6 de agosto. No dia 27 de julho, Palmas dizia em seu boletim diário que 4.612 já tinham sido infectadas pela Covid-19 na cidade. Entre esse número estavam 2.819 pacientes recuperados e 34 óbitos.

Nesta quinta-feira, 6, data do encerramento da restrição de funcionamento do comércio, o boletim epidemiológico da cidade apontou 6.362 registros positivos, com 3.721 recuperados e 56 óbitos. Com base nos boletins divulgado pela gestão municipal, o aumento de casos entre o dia 13 de julho e 6 de agosto é de 120.13%.

Com o número de infetados em alta na Capital, a prefeitura trouxe uma nova atualização do decreto no Diário Oficial desta quinta-feira. “É prorrogado, até 31 de agosto de 2020, o estabelecido no Decreto n° 1.920, de 10 de julho de 2020, que determina o fechamento de todos os segmentos comerciais, na forma que especifica, no território do município de Palmas, para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19).”

No decreto anterior, apenas "atividades de serviços médicos e hospitalares, farmácias e laboratórios, serviços funerários, serviços de táxi e aplicativos, transporte de cargas (principalmente gêneros alimentícios), serviços de telecomunicação, serviços de delivery e postos de combustíveis, sem o funcionamento das lojas de conveniência" poderiam seguir depois das 20 horas.

O decreto desta quinta-feira também aumentou o tempo que supermercados e atacadistas podem ficar abertos na Capital. Segundo o documento, esses estabelecimentos podem funcionar até às 22 horas, antes o horário era até às 20 horas.

Por meio da assessoria, a prefeitura disse que: "o descumprimento da determinação pode resultar em penalidades administrativas, cíveis e criminais, inclusive cassação de Alvará de Funcionamento, para a atividade comercial, na hipótese de reincidência, conforme previsto no Decreto."