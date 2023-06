Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) pegou um jovem de 18 anos e um menor de 17 na noite de sexta-feira, 9, na TO - 255, Zona Rural de Porto Nacional. Os dois são suspeitos pela tentativa de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo e munição.

Segundo os militares, a equipe precisou verificar uma possível tentativa de roubo na central de vendas da balsa Pipes e conseguiram apreender a dupla de suspeitos.

O menor ainda tentou fugir numa motocicleta, mas acabou detido pela polícia. A moto utilizada era produto de furto, que segundo a polícia, havia ocorrido no centro da cidade há alguns dias.

Próximo do local onde pegaram o menor, encontraram o outro suspeito com 10 munições calibre 22. Ele também indicou o local onde havia escondido a arma utilizada no crime, um revólver calibre 22 de fabricação artesanal.

Uma testemunha relatou aos policiais que a dupla já rondava o local há vários dias e, ao perceber a aproximação dos suspeitos, trancou a sala e fugiu. A dupla tentou sem sucesso, invadir, porém, correram ao perceberem a aproximação de outro funcionário da empresa.

Segundo a polícia, os envolvidos têm outras passagens pela polícia, foram detidos e conduzidos para delegacia de polícia, onde o jovem acabou autuado por receptação, tentativa de roubo, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já o menor está apreendido por ato infracional de tentativa de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.