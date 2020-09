Vida Urbana Dupla suspeita de roubar comércio é baleada e capturada em abordagem na BR-153 Suspeitos não obedeceram a ordem de parada e um dele deles sacou uma arma, a PM atirou e acertou os dois que foram levados ao hospital da cidade

Uma ação de buscas pelos autores de um roubo a um estabelecimento comercial no povoado Tupiratã, em Colinas do Tocantins, terminou com os suspeitos baleados e detidos pela Polícia Militar. Essa captura da dupla, de 27 anos e um adolescente de 17 anos, apreendido, ocorreu na noite desta segunda-feira, 14, na BR- 153, a 4 km da entrada da cidade. Conforme a PM, ap...