Vida Urbana Dupla suspeita de assaltar postos de combustíveis no interior do Tocantins é presa e confessa crimes Um dos envolvidos, que usava tornozeleira, inclusive teria participação em crimes de pelo menos três cidades

Uma dupla suspeita de ter praticado diversos roubos a postos de combustíveis no interior do Tocantins está detida desde esta segunda-feira, 6. A prisão dos suspeitos, de 22 e 24 anos, ocorreu em uma ação conjunta de combate à criminalidade deflagrada pelas Delegacias de Polícia Civil de Cristalândia e Lagoa da confusão, com apoio da Divisão Especializada de Combate a...