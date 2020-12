Vida Urbana Dupla suspeita de assaltar comércio e agredir vítimas com chutes e coronhadas é presa em Araguaína Dois homens foram identificados após as investigações da Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisões preventivas contra a dupla suspeita de assaltar comércio e agredir vítimas com chutes e coronhadas em Araguaína. O crime havia ocorrido em meados de setembro no Setor Araguaína Sul e as detenções foram realizadas nesta quarta-feira, 16. Conforme a Polícia Civil, as investigações apontaram que no dia do crime,...