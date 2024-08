Vida Urbana Dupla condenada por assassinato de idoso em Porto Nacional é presa A ação aconteceu em cumprimento de dois mandados de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, Domingos Alves Ramos, de 63 anos, foi morto dentro de casa no dia 6 de março de 2019

Dois homens de 39 e 26 anos, condenados por matar Domingos Alves Ramos, aos 63 anos, com um tiro na cabeça, foram presos em Porto Nacional. Eles tinham mandados de prisão em aberto. O crime aconteceu no dia 6 de março de 2019, no setor Jardim Querido, da cidade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação aconteceu em cumprimento...