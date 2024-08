Vida Urbana Dupla Cleber e Cauan e Léo Magalhães encerram temporada de praia em Araguatins O palco receberá também atrações como a banda Babado Novo, Chiclete com Banana, o cantor Henry Freitas e Ara Ketu

Neste fim de semana, a Temporada de Praia se encerra com diversas atrações musicais, como a dupla Cleber e Cauan e Léo Magalhães. Além dos cantores sertanejos, o palco que será montado na Praia da Ponta, em Araguatins, terá cantores nacionais do axé. Segundo o Governo do Tocantins, o palco receberá a banda Babado Novo, Chiclete com Banana, o cantor Henry Freita...