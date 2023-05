Redação Jornal do Tocantins

Dois homens assaltaram um comércio localizado na quadra 604 norte, na capital, na tarde de domingo, 14. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a dupla levou do estabelecimento uma pequena quantia em dinheiro e um litro de whisky.

O roubo ocorreu por volta das 16h25min e de acordo a PM, a vítima informou que estava limpava o chão do estabelecimento quando dois suspeitos magros com o rosto coberto, chegaram no local.

Eles estavam em um veículo gol de cor branca, e com um revólver de cor clara, anunciaram o roubo, e levaram a garrafa de whisky e o dinheiro.

Ainda segundo a equipe, os dois suspeitos ainda não foram presos.