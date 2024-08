Vida Urbana Dupla é suspeita de atirar e matar dois homens na região sul de Palmas Policiais militares afirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas caídas no chão, ambas com ferimentos nas regiões do tórax e do abdômen

Dois homens de 22 anos foram mortos a tiros no Jardim Aureny III, região sul de Palmas. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (17), por volta das 5h. Os suspeitos ainda não foram localizados. As vítimas foram identificadas como Israel Lima Batista e Marcos Vinícius Lima dos Santos Rosa. Segundo o relatório da Polícia Militar (PM), as equipes foram acion...