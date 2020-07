A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens, de 19 e 33 anos, por suspeita de atos de vandalismo à beira do rio Araguaia, em Araguatins, Norte do Estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 16, quando os suspeitos destruíram várias placas de orientação e instrução relacionadas à prevenção e combate da Covid-19.

Conforme a Polícia, as placas continham informações de alerta sobre o uso de máscaras e para a manutenção do distanciamento social. A dupla teria arrancado as placas do cais do porto da cidade e jogado às margens do rio e um morador teria filmado a ação.

Os militares informaram ainda que haviam sido acionados para o crime de dano ao patrimônio público e com informações sobre os suspeitos conseguiram localizar e prender os envolvidos. Os dois foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Araguatins.