Um homem de 21 anos e outro de 19 acabaram presos em operação conjunta entre policiais civis e militares, em Arraiais, no sudeste do estado. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão com cães farejadores da narcóticos, na última sexta-feira, 17, quando apreenderam 14 porções de maconha, um revólver Taurus calibre .32, cinco munições intactas, um cartucho e cerca de R$10 mil em espécie de posse dos homens que foram detidos, em flagrante, por tráficos de drogas.

De acorpo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a ação, um dos suspeitos, o jovem de 19 anos, tentou resistir à prisão e acabou em luta corporal com um dos policiais militares e preciso da ajuda de outros cinco policiais para que o jovem fosse contido. "O indivíduo acabou sendo autuado por tráfico de drogas, resistência, dano contra o patrimônio público, posse de munição de uso restrito e permitido e lesão corporal contra agente de segurança pública", divulgou a pasta.

Já o outro jovem, de 21 anos, foi autuado por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Segundo a SSP, todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a 15ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Arraias, e os suspeitos recolhidos na Unidade Prisional Regional da cidade.

Os policiais que participaram da operação são do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), da 105ª Delegacia de Polícia Civil, do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), do Grupamento de Operações com Cães (GOC) e da Força Tática do 10º BPM. A operação foi denominada K-9 em referência aos cães policiais que participaram da ação.