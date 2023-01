Vida Urbana Dupla é presa por roubo de celular em Araguaína Um dos suspeitos sacou revólver quando militares se aproximaram; o outro possuía mandado de prisão em aberto por furto

Dois homens, de 20 e 30 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) em Araguaína após roubarem dois celulares de um homem de 52 anos e do seu neto. O crime ocorreu na porta da casa das vítimas, no setor Vila Azul. A vítima disse à polícia que os suspeitos estavam em uma moto de cor vermelha. Com as informações, equipes realizaram diligências para tentar localizar os sus...