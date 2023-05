Redação Jornal do Tocantins

Dois homens acabaram presos pela Polícia Rodoviária Federal após abordagem na tarde de terça-feira, 30, por volta das 14h no posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Guaraí, na BR-153.

Os dois são suspeitos de tráfico de drogas. Em um Logan prata com placa de Goiânia (GO), eles transportavam cercam de 60,4 kg de maconha, 5,1 kg de cocaína e mais 4,1 kg de pasta de cocaína (crack).

Um dos detidos é C.W.G.D.S., 35 anos, eletricista com endereço de Castanhal. O outro é J. P.D.S.D, técnico em informática de 27 anos radicado em Tocantinópolis.

A maconha estava acondicionada em 58 tabletes com a substância fragmentada, acondicionada em saco plástico preto e numerações de controle. A cocaína estava distribuída em 5 porções compactadas e acondicionadas em saco plástico branco.

O material de pasta de derivado de cocaína, conhecido como crack, estava em quatro porções cor amarelada em saco plástico transparente e marcada com símbolos, de um lado a bandeira do Canadá e do outro a marca de automóveis Maserati.

Os dois passarão por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira, 31, na 1ª Vara Criminal de Guaraí.