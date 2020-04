Vida Urbana Dupla é presa com caminhão clonado escondido em fazenda de Augustinópolis Denúncia anônima levou policiais a uma fazenda onde estava o caminhão furtado em 2015 no Maranhão

Ação conjunta de policiais do 9º Batalhão da PM (9º BPM) e da Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado (DEIC) da Polícia Civil de Augustinópolis no feriado do dia 21 prendeu dois homens, 42 e 36 anos com um caminhão VW com placa clonada de outro caminhão que se encontrava em Marabá, no estado vizinho do Pará. O veículo tem registro de furto praticado em ...