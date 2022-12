Vida Urbana Dupla é denunciada por render família inteira e roubar fazenda em Barrolândia No assalto em novembro os dois levarem carro, R$ 2, 3 mil em dinheiro, celulares e equipamentos rurais e de serralheria

O Ministério Público (MP) denunciou na quarta-feira, 21, Leandro Timóteo Gabino, 22 anos, e Danilo Soares Gonçalves, 30 anos, por roubo mediante grave ameaça ocorrido em uma fazenda próxima a Barrolândia no mês de novembro. De acordo com a denúncia e com base no inquérito policial, no dia na noite do dia 8 de novembro deste ano, Leandro e Danilo, acompanhado de mai...