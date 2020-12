Vida Urbana Dupla é condenada a 20 anos por matar mulher para esconder outro assassinato em Santa Rosa Investigações apontaram que os dois homens surpreenderam a vítima com diversos golpes de faca e pauladas

A Justiça condenou José Bonfim Ferreira dos Santos e Pedro Dias de Sena Ferreira a 20 anos de reclusão em regime fechado. Os dois são réus, denunciados pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), do assassinato de Justina Bailon de Sales Dias ocorrido em 2018. Na época, segundo o MPTO, o crime chocou a cidade de Santa Rosa do Tocantins devido a violência cometi...