Redação Jornal do Tocantins

Na manhã de sexta-feira, 26, duas pessoas, de 30 e 25 anos, acabaram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Formoso do Araguaia, na região sudeste do estado, durante uma operação contra a criminalidade e o tráfico de drogas na cidade.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação foram apreendidos balança de precisão,maconha e crack com a ajuda de cães farejadores. Além das duas prisões, os policiais registraram três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por posse de drogas para o consumo para os usuários que estavam no local com idades de 19, 22 e 34 anos.

Todos foram conduzidos para a 84ª Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia e os usuários de drogas liberados após os registros dos TCOs, já os dois autuados em flagrante por tráfico foram encaminhados para a Unidade Penal de Gurupi.