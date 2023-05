Um duplo homicídio ocorreu na tarde deste domingo, por volta das 13h40, em uma panificadora da Avenida B, do setor Jardim Aureny IV, região sul de Palmas. Os dois jovens de 19 e 20 anos foram assassinados a tiros por suspeitos que chegaram em duas motocicletas.

As vítimas foram identificadas como Wesley Moura e Wemerson Costa. Wesley tinha 19 anos, um jovem de cor parda, nascido no dia 30 de janeiro de 2004 em Goianorte (TO). Wemerson tinha 22 anos, também de cor pardo, natural de Palmas (TO), onde nasceu no dia 27 de janeiro de 2001.

Segundo a Polícia Militar, os dois jovens assassinados não tinham passagem pela polícia. Testemunhas relataram aos agentes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) que as vítimas estavam juntas, ao lado de um amigo, identificado pelas iniciais D.W.V, de 20 anos, e tomavam refrigerante na panificadora.

Ainda conforme informações de populares à polícia, dois homens morenos e de estatura alta chegaram ao local, cada um em uma motocicleta. Eles perguntaram os nomes dos rapazes e em seguida, atiraram várias vezes com os tiros direcionados à dupla e fugiram.

De acordo com registros policiais, os agentes encontraram cápsulas de munições dos calibres 9mm e 380. E os celulares das duas vítimas foram apreendidos para ajudar nas investigações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou as duas mortes e os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que a Delegacia de Homicídios já abriu inquérito para apurar a motivação e a autoria do crime.