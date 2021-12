Vida Urbana Duas pessoas morreram nesta quinta-feira após um acidente entre Natividade e Senhor do Bonfim No início desta noite, na zona rural da cidade de Rio da Conceição, bombeiros militares resgataram o corpo de um homem afogado no Rio Manuel Alves; Estado contabiliza 73 afogamentos

Duas pessoas morreram após caminhonetes se colidirem na tarde desta quinta-feira, 24, em Natividade, e o Santuário do Senhor do Bonfim, na Região Sudeste do Tocantins, a cerca de 220 km de Palmas. O acidente aconteceu no Km 210, da rodovia TO-050. Conforme o Corpo de Bombeiros, o impacto entre as camionetes foi tão forte, que as duas ficaram presas nas ferrag...