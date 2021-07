Vida Urbana Duas pessoas morrem em acidentes de trânsito no Tocantins e mais seis ficam feridas Um dos acidentes ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 19, em Cariri, outro neste domingo, 18, em Palmas; este último tirou a vida de um ciclista

Uma colisão frontal, por volta das 2 horas da madrugada desta segunda-feira, 19, envolvendo dois veículos de passeio fez sete vítimas e um óbito na BR-153, no município de Cariri, 257 km distante da Capital. Segundo os bombeiros militares do 3º Batalhão de Gurupi, sul do Estado, a vítima fatal, identificada como Pablo Henrique Mendes de Oliveira Fassa, era o cond...