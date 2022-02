Vida Urbana Duas pessoas morrem em acidente no centro de Palmas Vítimas são identificadas como Nielson Araujo Gomes e Sara Barbosa Lima Cavalcante

Um acidente na madrugada deste domingo,6, por volta das 2h50, em Palmas, resultou na morte do médico neurologista Nielson Araujo Gomes, 36 anos, e de Sara Barbosa Lima Cavalcante, 42 anos. O veículo caiu em um barranco, próximo a rotátoria do relógio, na Avenida NS-02. Acionado, o Samu constatou que vítimas morreram no local. Segundo o Corpo de Bombei...