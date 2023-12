Redação Jornal do Tocantins

Dois homens de 59 e 34 anos morreram na tarde deste domingo, 10, após o veículo em que estavam capotar e cair dentro de um córrego na zona rural de Araguatins. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

As vítimas são Paulo Germano Alves Martins e Devanildo da Conceição Ferreira. O terceiro ocupante que estava no veículo sobreviveu. Ele foi identificado pelas iniciais R.A.C, 50 anos.

Segundo a corporação, o acidente ocorreu após o veículo em que os três estavam capotar em uma ponte localizada a 30 quilômetros de Araguatins, e cai dentro de um córrego.

Conforme o CBM, os ocupantes do carro consumiram bebida alcoólica antes do capotamento.

O CBM também informou que, quando a equipe chegou no local, não precisou atuar pois “populares já haviam retirado as vítimas do veículo”.