Vida Urbana Duas pessoas morrem e três ficam feridas em domingo violento na região sul da Capital Em nota, PM afirma que crimes ocorridos em Taquaralto não têm ligação um com o outro

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na noite deste domingo, 21, na região sul da Capital. Em dois Boletins de Ocorrência (BOs), registrados na Polícia Militar do Tocantins (PM), em horários próximos, consta em um deles que por volta das 19h45min, um veículo (gol cor prata), passou pela rua Copaíba, no Bairro Morada do Sol I, Taquaralto, e efetuou diversos d...