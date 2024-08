Vida Urbana Duas pessoas morrem e três ficam feridas após briga de bar em Almas Vítimas são um adolescente de 16 e um jovem de 19 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública suspeito também sofreu ferimentos e foi levado ao hospital

Atualizada às 12h47min Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após uma confusão que ocorreu em um bar próximo a rodovia TO-040 em Almas, região sudoeste do Estado. As informações são da Polícia Militar (PM) e da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Conforme a SSP, as vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas ao hospital do municí...