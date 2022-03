Vida Urbana Duas pessoas morrem e outras ficam feridas em acidente na TO-080 Outras duas pessoas morreram na mesma ocorrência, envolvendo uma carreta carregada com grãos e um carro de passeio

Na noite desta quinta-feira, 24, por volta das 19h30, duas pessoas morreram e outras duas precisaram ser encaminhadas com urgência pelos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar, para unidades de saúde, após colisão envolvendo uma carreta carregada com soja e um carro de passeio com seis pessoas da mesma família. O acidente ocorreu na TO-80, que liga P...