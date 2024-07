Vida Urbana Duas pessoas morrem após carro ficar prensado entre dois caminhões na BR-153; vídeo O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4), em Pugmil região centro-oeste do estado

Um acidente entre dois caminhões e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas no km 530 da BR-153 em Pugmil, região centro-oeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal a colisão traseira aconteceu na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 14h51. A PRF informou que até o momento não há informações de mais pessoas envolvidas...