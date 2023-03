Vida Urbana Duas pessoas ficam feridas após van bater na traseira de carreta na BR-153 Empresa responsável pelo micro-ônibus que levava cinco passageiros com destino a Palmas, informou que o caminhão estava parado na rodovia e sem sinalização

Um acidente registrado por volta das 23h de sábado, 11, no km 398 da BR-153, em Rio dos Bois, deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu após um micro-ônibus bater na traseira da carreta de um caminhão Scania. No momento do acidente havia cinco passageiros dentro do micro-ônibus, que saiu de Araguaína com destino a Palmas. Os dois feridos são homens e um del...