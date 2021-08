Vida Urbana Duas pessoas ficam feridas após caminhonete sair da pista e capotar na TO-040 Grupo tinha saído do Maranhão para um velório no Tocantins

Duas pessoas ficaram feridas após uma caminhonete sair da pista e capotar na TO-040, entre Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, 2, quando os ocupantes do veículo se dirigiam a um velório. Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, ao chegar no local as vítimas já haviam sido socorridas por terceiros. Duas p...