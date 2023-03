Um motociclista e a passageira caíram dentro de uma galeria pluvial de aproximadamente 4,5 metros de altura na Avenida Via Norte, em Araguaína, quando perderam o controle da motocicleta nesta segunda-feira, 20. As vítimas estavam conscientes no momento do resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros à mulher e a equipe dos bombeiros atenderam o condutor da moto.

O motorista relatou aos bombeiros que ao perder o controle do veículo, veio a bater no meio-fio e ocasionou a queda dentro da galeria que no momento estava sem água. A moto não caiu dentro do local e ficou em via pública.

O condutor sentia fortes dores na cintura pélvica, (lado direito) e membro inferior direito.

A equipe realizou os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima em prancha e posteriormente conduzida ao hospital regional para os devidos cuidados.

Logo após o atendimento às vítimas, os bombeiros fizeram a sinalização do lugar.