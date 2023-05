Na manhã desta quarta-feira, 10, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins (Gaeco) e as polícias Civil e Militar deflagraram as operações Sintonia e Collapsus para cumprir 39 mandados de prisão contra integrantes de organizações criminosas em 13 municípios.

Conforme o órgão, dos 39 mandados de prisão em cumprimento no Estado, 20 são referentes à operação Sintonia, deflagrada em mais 12 estados brasileiro. Outros 19 são da operação Collapsus.

A operação Sintonia envolve a participação de 43 promotores de Justiça, mais de mil policiais e o cumprimento de 228 mandados de prisão e 223 mandados de busca e apreensão.

A outra operação Collapsus é específica do Gaeco do Tocantins e mira os faccionados do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além dos integrantes do Gaeco, estão envolvidos nas duas operações, no Tocantins, 34 policiais militares e 80 policiais civis.

Participam integrantes da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), dos 1º, 5º e 8º Batalhões da Polícia Militar (BPMs), da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) e da Assessoria Militar do MPTO.