A região sul da capital registra pela segunda noite consecutiva duas ocorrências de tentativa de homicídio. Informações preliminares da Polícia Militar são de duas ocorrências, uma no Aureny II e outra no setor Taquari.

De acordo com a PM, uma pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo no Aureny II e socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento Sul.

Informações da PM apontam que os tiros teriam sido efetuados por suspeitos que estariam em uma motocicleta Fan preta, sem carenagem. Não há confirmação da quantidade de autores.

Equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), também atendeu no início da noite, ocorrência de homicídio no setor Taquari, na quadra T22, próximo ao colégio estadual do setor.

A redação do JTo solicitou mais informações à Polícia Militar e aguarda retorno.