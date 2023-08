Duas mulheres que transitavam em uma motocicleta na rodovia TO-010, em Palmas, caíram em um bueiro de 2,5 metros. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atendeu o acidente ocorrido nesta terça-feira, 15.

De acordo com a corporação, devido a dificuldade do acesso, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que já estavam no local não conseguiram iniciar o atendimento imediato às vítimas.

As duas mulheres estavam dentro de um bueiro de aproximadamente 2,5 metros de profundidade. Equipes acessaram o local e pediram apoio para retirar as vítimas.

Uma das vítimas apresentava ferimento na cabeça e trepidação do ombro direito, com possível fratura no membro inferior esquerdo e algumas escoriações. Ela foi levada pelo Samu.

A segunda vítima teve escoriações nos membros superiores e inferiores e como dores no tórax, além de luxação no membro superior esquerdo. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte.