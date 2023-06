Duas mulheres procuraram a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas (1ªCAPC) na segunda-feira, 5, para registrar ocorrência autuada por lesão corporal dolosa, ameaça e lesão corporal de natureza grave, supostamente praticada por policiais militares durante uma abordagem com brigas entre vizinhas em um residencial na região sul de Palmas, na sexta-feira, 2.

Segundo os registros policiais, militares da Força Tática foram chamados ao residencial para atender uma ocorrência de vias de fato (briga de rua) entre duas mulheres, mas os homens teriam exagerado na abordagem e agredido as vítimas.

Uma delas é a agricultora Claudiana Franca Lima, 35 anos. Ela disse à polícia que três militares a jogaram no chão, a algemaram e a agrediram, além de jogar spray de pimenta em seu rosto.

A agricultora conta que uma vizinha, ao tentar ajudá-la, foi contida pelos militares e xingada de ‘vagabunda’ pela equipe. Ela também relata que uma segunda vizinha, com uma bebê de quatro meses no colo, também tentou impedir as agressões, mas um dos policiais apontou uma arma longa em sua direção.

A segunda vítima é uma empregada doméstica de 21 anos. Ela afirma que estava grávida de seis semanas e sofreu aborto ao ser agredida. Ela afirma que o policial a puxou de lado e lhe deu um tapa no rosto.

Em sua declaração, relata que após a agressão, sentiu fortes dores no ‘pé da barriga’ e foi ao banheiro, onde começou a sangrar.

A abordagem está gravada por moradores do local e também pelas câmeras de segurança no residencial. As imagens que o JTo teve acesso mostram a mulher no chão detida por um militar, enquanto outro segurava uma arma longa apontada para populares.

No vídeo, é possível ver uma pessoa reclamar: “Não, isso aí não pode, tem que ser mulher, tem que ter policial mulher”.

A Polícia Civil solicitou exame pericial de lesão corporal para as vítimas, para constatar a ocorrência ou não de lesão corporal, sua intensidade e possível aborto declarado por uma das mulheres. Infelizmente é mais um episódio da violência praticada contra mulheres negras da periferia.

A defesa das vítimas, realizada pela advogada Maria de Fátima, afirma que é uma ação completamente desproporcional à necessidade. “Trata-se de mais uma violência perpetrada por agentes públicos que deveriam oferecer segurança às pessoas, neste caso às mulheres”.

De acordo com a advogada, as pessoas que tiraram fotos e filmaram o episódio sofreram ameaças por parte dos PMs, “que ordenaram para que parassem de fazer o registro de sua ação criminosa”.

A defesa lembra que o uso da força pelos policiais para fazer a prisão é permitido quando houver resistência ou tentativa de fuga, quando houver perigo à integridade física do policial ou de terceiros.

“O que não foi o caso, uma vez que as vítimas são mulheres donas de casa, mães de famílias, inclusive as quatro agredidas três estavam com bebês de colo e uma grávida, esta última na noite do mesmo dia perdeu o bebê”.

A Polícia Militar afirma que a abordagem seguiu “o manual de Procedimento Operacional Padrão (POP)” e que uma das mulheres envolvidas na briga fugiu quando os policiais tentavam separar as duas.

Segundo a Polícia Militar, a outra mulher envolvida na briga estava com os ânimos alterados e resistente às ordens dos policiais e “foi usada a força necessária para contê-la”.

A corporação afirma que um dos policiais sofreu uma lesão no dedo da mão e a mulher sofreu escoriações leves pela resistência e foram encaminhados para exames de corpo de delito.