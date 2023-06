Vida Urbana Duas mulheres de 60 e 71 anos são as outras vítimas que morreram de acidente com ônibus Maria Rosário, 60, Marina Ferreira, 71, e José Fladson, 46, morreram. Seis feridos já deixaram os hospitais

Mais duas vítimas que morreram no acidente com um ônibus da viação Real Maia, que tombou em Miranorte, na noite do sábado, 24, estão identificadas pelo 5ª Núcleo Regional de Medicina Legal de Paraíso do Tocantins. Natural de São Mateus do Maranhão, onde nasceu no dia 13 de fevereiro de 1963, Maria do Rosario Nascimento Viana morreu no local do acidente. A outra ...