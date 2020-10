Vida Urbana Duas motos furtadas são encontradas pela polícia após pilotos abandonarem veículos Caso ocorreu em Araguaína

Duas motocicletas modelo Honda Biz 125 que haviam sido furtadas vão voltar para os donos. A Polícia Militar de Araguaína divulgou ter recuperado uma de cor preta e a outra vermelha, no Setor Alto Bonito em Araguaína, quando uma equipe encontrar as duas motos após os condutores fugirem, deixando os veículos com a chegada dos policiais. Levadas para a Central de Fla...