Vida Urbana Duas mortes são registradas entre a noite de sexta e a madrugada de sábado na capital A primeira ocorreu no setor Taquari, vítima é uma mulher de 43 anos que sofreu golpes de faca; a segunda é de um homem de 29 anos que morreu após sofrer disparos de arma de fogo na quadra 305 norte

Entre a noite de sexta-feira, 17, e a madrugada de sábado, 18, a capital registrou duas mortes. As vítimas são um homem de 29 anos e uma mulher de 43. A primeira morte ocorreu no Setor Taquari, região sul de Palmas. De acordo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 22h30min e no local encontraram o corpo da mulher no chão e ensanguentado. Conforme a...