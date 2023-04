Redação Jornal do Tocantins

Duas policiais militares do Mato Grosso que integram a força-tarefa da Operação Canguçu identificaram como Jonathan Camilo Melo de Sousa, 34 anos, o oitavo suspeito morto em confronto na quinta-feira, 27, em Marianópolis.

A dupla se dirigiu até a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, e registrou um boletim de ocorrência para informar a identificação do homem que trocou tiros com a sua equipe, a partir de uma CNH apreendida com o suspeito.

Conforme a documentação, ele seria morador do Jardim Jussara, na capital paulista.

Com o suspeito, os militares apreenderam um relógio de pulso, um fuzil Ruger, AR 556, 21 munições , um carregador do rifle, US$ 12 dólares americanos e R$ 3.434,70, e cartões bancários.

O confronto, com intenso tiroteio, ocorreu na manhã de quinta-feira, quando militares do MT realizavam patrulha em uma área de mata próximo a Fazenda Carreiro, em Marianópolis, nas proximidades da rodovia TO-080.

Durante o patrulhamento avistaram três suspeitos, que se dispersaram na mata. O confronto iniciou com um dos suspeitos que estava fortemente armado com um fuzil calibre 5,56mm e munições. O homem foi baleado e levado para o hospital de Marianópolis, onde morreu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) disse que o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Paraíso do Tocantins, passou por exames de necropsia, foi identificado pela papiloscopia e depois encaminhado ao IML de Araguaína, onde aguarda a manifestação dos familiares para proceder à liberação do corpo.