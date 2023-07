Redação Jornal do Tocantins

A ação de duas conselheiras tutelares de Alvorada, sudeste do Tocantins na madrugada deste domingo, 30, levaram a prisão de dois jovens, de 19 e 20 anos, suspeitos de terem estuprado no sábado, duas adolescentes, de 12 e 13 anos, após o emprego de medicamentos para dopar as vítimas.

Orientada pelas conselheiras, por volta da meia-noite, a Polícia Militar encontrou a vítima de 13 anos internada no Hospital Regional de Alvorada. Ela informou o endereço e o nome dos suspeitos.

A vítima contou aos policiais que estava acompanhada de outra amiga, de 12 anos, na casa dos suspeitos, no setor Lagoa Azul. Por volta das 14h de sábado, o jovem de 19 anos, auxiliar de mecânico, manteve relações sexuais com ela e lhe deu um medicamento.

Horas mais tarde, ela começou a ter hemorragia e precisou ser hospitalizada no hospital local, mas seria encaminhada para Gurupi, diante do agravamento do quadro clínico.

A outra vítima também confirmou ter mantido relações sexuais com o outro suspeito, um auxiliar de produção de 20 anos, no mesmo local e horário da outra vítima.

Ao serem abordados pelos policiais militares, os dois jovens negaram ter feito sexo e alegaram que estariam em outro local no momento dos fatos.

Os dois foram levados para a 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Alvorada e autuados por estupro de vulnerável.