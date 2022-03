Vida Urbana Duas crianças e uma mulher são atropeladas após carro atingir calçada em Ananás Segundo a polícia, o motorista de 29 anos disse aos militares que trafegava no sentido oeste-leste e quando manobrou para a esquerda precisou desviar de uma criança que estava ao meio da rua

Um carro de passeio atropelou, no final da tarde de quinta-feira, 3, três pessoas, entre elas duas crianças e uma mulher, 31 anos,, após perder o motorista perder o controle e subir em cima da calçada de uma rua na cidade de Ananás, norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista de 29 anos disse aos militares que trafegava no sentido oeste-leste e quan...