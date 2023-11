Duas crianças, uma menina de sete anos e um menino de cinco anos desapareceram no rio Tocantins, em Aguiarnópolis, região extremo norte do Estado, por volta das 17h30 de domingo, 5.

Os bombeiros do Maranhão iniciaram as buscas por superfície, mas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) foram chamadas para assumir a operação.

Conforme a corporação, o afogamento ocorreu ao lado da ponte, ponto mais estreito do rio.

De acordo com os bombeiros, as crianças pertencem a uma família de ciganos que estão acampados próximos ao local há dois dias.

O local possui correnteza forte com água pouco turva e sem galhadas com acesso pelo lado do Maranhão, pela orla do Estreito.