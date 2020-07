Vida Urbana Duas carretas pegam fogo em rodovias do Tocantins no final de semana Bombeiros atuaram combatendo incêndio em caminhões em ocorrências na BR-153, no sábado, em Cariri, e na madrugada de segunda próximo à Fátima; não houve vítimas com mortes

O Corpo de Bombeiros do Tocantins registrou dois incêndios em carretas que trafegavam no Tocantins entre sábado e a madrugada desta segunda-feira, 7, segundo divulgou a corporação. Na madrugada desta segunda-feira, os bombeiros foram acionados por volta de 1h20, em chamado da BR-153, próximo a Fátima, região central do estado, a 128 km da capital e a...