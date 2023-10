As buscas por uma mulher, de 32 anos, que estava desaparecida há cerca de dois dias, em uma região de mata na zona rural de Gurupi, encerrou na manhã desta terça-feira, 10, depois que um drone manuseado por militares do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, localizou a mulher.

As buscas tiveram início ainda no domingo, quando militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) foram acionados pelo irmão da vítima. A equipe recebeu informações de que a mulher, com transtornos mentais, havia desaparecido durante a tarde.

Militares do 4º BPM e do Corpo de Bombeiros Militar iniciaram as buscas ainda no mesmo dia, na região do povoado Trevo da Praia, zona rural de Gurupi, local do desaparecimento.

Na segunda-feira, 9, uma equipe do Graer em Palmas recebeu o chamado para auxiliar nas buscas e deslocaram para a região.

Com qualificação para operação de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA), a equipe do Graer teve êxito ao localizar a mulher na manhã desta terça-feira, 10, cerca de oito horas após o início das buscas com drone.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher estava com a saúde bastante debilitada e precisou ser encaminhada até a unidade hospitalar situada no povoado. Em seguida ela foi deixada sob os cuidados dos familiares.