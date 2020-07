Vida Urbana Drone é visto sobrevoando área próxima à CPP de Palmas e Escolta Penitenciária prende uma pessoa Suspeito estava com um equipamento, quatro aparelhos celular, um carregador para celular, um fone de ouvido, um cabo USB e uma porção de maconha

Na tarde desta quinta-feira, 30, Agentes de Execução Penal avistaram um drone sobrevoando a área de mata que fica próxima à Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas. Imediatamente as equipes do Grupo de Escolta Penitenciária (GEP) se dirigiram para o local para identificar quem estaria controlando o equipamento. As informações são da Secretaria de Estado da Cid...